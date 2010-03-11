МИД РФ не комментирует заявление Януковича об украинском языке

МИД России не комментирует заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что украинский язык останется единым государственным языком в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«В данный момент я не хотел бы это комментировать» - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

«Сегодня Верховная Рада назначила нового премьера, поэтому сейчас не будем забегать вперед. Наверное, подождем, когда все исполнительные органы в Украине будут сформированы и будет уже тогда в целом определена политика нового правительства», - добавил он.

При этом А.НЕСТЕРЕНКО напомнил, что 5 марта состоялся официальный визит В.ЯНУКОВИЧА в Москву, во время которого с руководством РФ был обсужден широкий круг вопросов.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком. «В Украине будет развиваться украинский язык как единственный государственный», - сказал он.