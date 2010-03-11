Хорошковский уверен, что народу открыли уже всю правду, какую надо

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ уверен, что спецслужбе следует сократить работу с архивами и сосредоточиться на своих основных заданиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после своего официального представления коллективу СБУ Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Очень много материалов рассекречено… Ту правду, которую нужно было донести украинскому народу, та правда была донесена. В данном направлении мы однозначно будем исходить, прежде всего, из требования законодательства, но в то же время могу сказать, что это точно не есть основная работа спецслужбы. Все-таки наше задание мы видим несколько по-другому», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он отметил, что есть некоторые вопросы к способам и методам рассекречивания материалов. «Потому что, к счастью или сожалению, забота спецслужбы, прежде всего в том, чтобы охранять свои секреты, охранять законы, которые эти секреты создавали», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.