Тимошенко считает Януковича наследником идеологии малороссийства

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ является наследником идеологии малороссийства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на вече народно-патриотических сил Украины, которое проходит в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко.

«Я думаю, что нельзя допускать тех плохих традиций, когда можно делать что угодно, но потом съездить в Канев и, по сути, получить себе индульгенцию. Не нужно такого обмана. Я думаю, что как раз такие люди и являются достойными наследниками нелепого малороссийства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя запланированную поездку В.ЯНУКОВИЧА в Канев.

По ее словам, против таких «землячков» боролся Тарас Шевченко. «Их он осуждал, как предателей своего народа. Они не думают об интересах ваших, страны, о том, как улучшить жизнь Украины. Для них задача номер один – изменить все то, что удалось сделать нам для укрепления Украины», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что новый Президент Украины воспринимает власть через “решето собственных интересов”. “Каждым своим действием, каждой своей мыслью он против всего украинского. Так зачем такая неправда? Зачем ездить в такие святые места, чтобы прикрывать политику, которая делает это и работает против Украины?”, - спросила она.

Именно поэтому, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, все народно-патриотические силы должны объединиться и противостоять такой новой власти в Украине.