Янукович: мы приехали в Москву, понимая, что 5 лет были потеряны

Прошедшие 5 лет были потеряны в российско-украинских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на встрече с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Мы приехали в Москву, понимая, что прошедшие 5 лет были утрачены в наших взаимоотношениях. Многие отрасли промышленности и в целом экономики Украины и России от этого пострадали», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что в последние два года на это еще объективно повлиял мировой финансовый кризис.

«В отличие от России, экономика Украины намного жестче упала. Падение внутреннего валового продукта в Украине в два раза выше, чем в России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, наибольшие потери наблюдались в тех направлениях, где у двух стран наибольшая кооперация. «Мы также хорошо понимаем, что есть и выход из этой ситуации. И он заключается в том, насколько мы успешно будем взаимодействовать», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также уверен в том, что финансово-экономический кризис, который повлиял на ситуацию в Украине и в России открыл «нам глаза» и поднял цену совместной работы. «Понимание этого вопроса выросло и у украинского, и у российского народа. Мы не могли до этого и предположить, что такое может произойти в наших отношениях, как произошло в последние пять лет», - заявил он, добавив, что «мы эту страницу перевернули».

«Люди во время избирательной кампании задавали простые вопросы, ругались на всех политиков и говорили: не мешайте нам, народам России и Украины, жить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.