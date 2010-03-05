Медведев: для реанимации отношений нужны сильнодействующие средства

Президенты Украины и России Викор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились реанимировать отношения двух стран на всех уровнях.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Кремле Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что итоги президентских выборов в Украине России «совсем не безразличны», и это, безусловно, позитивный сигнал для развития российско-украинских отношений.

Он отметил, что сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧ сказал ему, что миллионы украинцев голосовали за развитие отношений между Россией и Украиной.

Также Д.МЕДВЕДЕВ, ссылаясь на своего украинского коллегу, подчеркнул, что миллионы людей в России и Украине надеются, что президенты двух стран не будут мешать развитию украинско-российских отношений.

По его словам, сегодняшние переговоры продемонстрировали большой потенциал двусторонних отношений. «За последние годы отношения между нашими странами находились не просто в стагнации, они деградировали. Сейчас речь идет не об улучшении этих отношений, а о возрождении, реанимации при помощи сильнодействующих средств», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он сообщил, что в ходе переговоров было достигнута договоренность активизировать все связи в целях развития межгосударственного диалога и возрождения полноформатных отношений между РФ и Украиной.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что в первую очередь речь идет о возрождении связей по линии министерств и ведомств, правительств, связей по линии парламентов, по линии общественных организаций.