Луценко знает, что власть разработала против него план

Лидер общественного движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что власти поручили Генеральной прокуратуре ограничить деятельность “Народной самообороны”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

«По моим данным, Генеральная прокуратура Украины получила задание каким-либо образом ограничить мое передвижение по Украине, ну, например, взять подписку о невыезде по надуманному поводу, и вот уже месяц ищет, к чему привязать такое решение», - сказал Ю.Луценко.

Он заверил граждан, что намерен общаться с ними, независимо от любых действий власти.

Также Ю.Луценко сказал, что ему неизвестно, соответствует ли действительности распространенная в СМИ информация о просьбе председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА к Президенту Виктору ЮЩЕНКО остановить деятельность Ю.Луценко.

«Могу предположить, что такое желание у Александра Александровича в последнее время возникает», - заметил он. Ю.Луценко подчеркнул, что А.Морозу достаточно неприятно узнавать о том, что члены Социалистической партии Украины принимают участие в митингах «Народной самообороны». Так, например, 9 февраля местные социалисты вышли на митинг в Хмельницке, «чтобы подтвердить, что действия нынешнего руководства СПУ были предательскими по отношению к своим избирателям», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.Луценко начал тур по областям Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов гражданского движения «Народная самооборона».

Сегодня Ю.Луценко находится в Полтаве, где в 17.00 на площади перед стадионом "Ворскла" будет презентовать движение "Народная самооборона".