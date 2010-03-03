Наша Украина ставит условием премьерство Ющенко

Партия "Наша Украина" готова быть участником дееспособной партнерской коалиции, которая сформирует Кабинет министров во главе с премьер-министром Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии “Наша Украина” Веры УЛЬЯНЧЕНКО, переданной УНИАН.

При этом она критикует «попытку Юлии ТИМОШЕНКО претендовать на "лидерство среди демократических сил»... Они отражают лишь ее отчаяние от перспективы потерять власть». Говоря о сегодняшней отставке правительства, В.УЛЬЯНЧЕНКО отмечает, что Ю.ТИМОШЕНКО «стала жертвой собственных интриг и непрофессионализма. Отставка Ю.ТИМОШЕНКО – закономерный итог ее деятельности».

Однако, говорит В.УЛЬЯНЧЕНКО, эта отставка не означает, что якобы "помаранчевые доказали свою неэффективность", а демократический, европейский курс страны должен быть пересмотрен.

Как говорится в заявлении, «определенные горячие головы могут мечтать о ревизии государственного курса, который проводил Президент Виктор ЮЩЕНКО. Новый глава государства с рвением, достойным другого применения, принялся снимать флаги Евросоюза в центре Киева фактически накануне собственного визита в Брюссель. Мы слышим тревожные заявления относительно пересмотра статуса украинского языка, создания газового консорциума, формирования таможенных союзов. Беспокоят новые угрозы свободе слова в Украине».

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, «мы не можем допустить, чтоб послевыборный кураж Партии регионов перерос в пересмотр принципов национальной политики. Мы не имеем права проиграть Украину в угоду амбициям политиков».

Поэтому, по ее словам, “Наша Украина” рассматривает для себя возможность принимать участие в создании эффективной новой коалиции и формировании правительства, которые направят свои усилия на реализацию системной, профессиональной и справедливой программы преодоления экономического кризиса.

Первоочередными мерами, которые должна осуществить коалиция и сформированное ею правительство, уже в 2010 году, должны стать:

развитие демократии и укрепление национального единства;

гарантирование нерушимости принципов конституционного строя;

обеспечение неизменности принципов внешнего и внутреннего курса страны, уже определенных украинским законодательством;

принятие реалистичного бюджета и возобновления сотрудничества с международными финансовыми организациями;

сохранение социальных гарантий, обеспечение адресности государственной поддержки граждан, предотвращения безработицы;

коренное сокращение государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность;

проведение неотложных судебной, бюджетной, налоговой и других реформ, укрепление местного самоуправления.

Этот перечень может быть продолжен и конкретизирован в коалиционном соглашении. Но и участникам коалиции, и всей стране нужны гарантии того, что настоящий документ не превратится в пустую бумажку, отмечает В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, «одной из самых весомых гарантий является фигура лидера будущей коалиции, его политический вес, экономический опыт и подтвержденная способность консолидировать партнеров. Именно такой лидер – Виктор ЮЩЕНКО». «Наша Украина» готова быть участником дееспособной партнерской коалиции, которая сформирует Кабинет министров во главе с премьер-министром В.ЮЩЕНКО», - говорится в заявлении В.УЛЬЯНЧЕНКО.