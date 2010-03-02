Мэр Донецка: почему я должен оправдываться за парламент?

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО «крайне отрицательно» относится к решению Верховной Рады об отмене выборов в местные органы власти, проведение которых было назначено на 30 мая 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Крайне отрицательно отношусь. Потому что нельзя делать городского голову и органы местного самоуправления заложниками ситуации, в которую они попадают, - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. - Чего я должен оправдываться, что кто-то перенес выборы?! Закон есть закон. Если переносите, то нужно называть дату, когда эти выборы состоятся».

Уточняя по просьбе журналистов, перед кем ему приходится оправдываться, мэр сказал, что некоторые общественные организации города уже поднимают вопрос о легитимности его пребывания на этой должности. «Сегодня у нас очень активные общественные организации, новые, которые представляют собой два, три или четыре человека, которые постоянно пишут. Они озабочены легитимностью городского головы», - заявил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада Украины признала утратившим действие постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 30 мая 2010 года. Вместе с тем ВР пока не назначила новую дату их проведения.