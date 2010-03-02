У Литвина сейчас решается судьба коалиции

10:56, 02 марта 2010
Политика
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ПР требует предоставить подписи

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил на пленарном заседании парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, необходимо обсудить ситуацию, сложившуюся в парламенте Украины относительно существования коалиции.

Как известно, фракция Партии регионов требует предоставить 226 подписей народных депутатов для подтверждения существования в парламенте Коалиции демократических сил.

 

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