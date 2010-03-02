У Литвина сейчас решается судьба коалиции
10:56, 02 марта 2010Политика
3824 0
ПР требует предоставить подписи
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил на пленарном заседании парламента.
По словам В.ЛИТВИНА, необходимо обсудить ситуацию, сложившуюся в парламенте Украины относительно существования коалиции.
Как известно, фракция Партии регионов требует предоставить 226 подписей народных депутатов для подтверждения существования в парламенте Коалиции демократических сил.
[ назад ]
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter