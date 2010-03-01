Едва Украина подаст заявку в ЕС, ей сразу припомнят звание героя Бандере?

Продолжение политики героизации лидера ОУН-УПА Степана Бандеры негативно повлияет на интеграцию Украины в Европейский Союз.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил депутат Европейского парламента, который был одним из инициаторов и авторов принятой на минувшей неделе резолюции Европарламента относительно Украины, Павел ЗАЛЕВСКИ.

Собеседник агентства отметил, что ему тяжело спрогнозировать, что будет в случае, если новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не отменит решения своего предшественника Виктора ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Герой Украины.

«Без сомнения, если эта тема будет возвышаться так, как это делал Президент ЮЩЕНКО, то мне тяжело представить ситуацию, когда отдельные представители государств ЕС будут считать, что это отвечает европейским устремлениям Украины», - сказал он.

«Независимо от намерений, с которыми эти инструменты были применены, это не европейский способ ведения политики», - сказал депутат, который представляет в ЕП польскую партию власти «Гражданская платформа».

Собеседник УНИАН отметил, что украинские власти самостоятельно должны решить отменять или не отменять это решение.

«Украинцы сами принимают решение в этом деле, но это также сигнал - если украинцы решат близко сотрудничать и - дай Бог – вступить в ЕС, то Украина... должна отвечать этим ценностям», - сказал П.ЗАЛЕВСКИ.