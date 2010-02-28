В Украину приедет Президент Израиля

Украину в мае посетит с визитом Президент Государства Израиль Шимон ПЕРЕС.

Об этом говорилось во время встречи в Киеве министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО и вице-премьер-министра, министра иностранных дел Израиля Авигдора ЛИБЕРМАНА, сообщили УНИАН в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украине.

В ходе встречи была достигнута договоренность, что с целью подготовки упомянутого визита министр иностранных дел Украины посетит Иерусалим в начале апреля с.г.

Министрами было также согласовано проведение 15 марта с.г. в Иерусалиме украинско-израильских политических консультаций и переговоров по подготовке Соглашения о безвизовом режиме поездок граждан.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества. П.ПОРОШЕНКО отметил важность продолжения диалога по введению свободной торговли между двумя странами. С этой целью стороны договорились начать консультации на уровне экспертов по подготовке проекта двустороннего соглашения о свободной торговле.

Министры иностранных дел Украины и Израиля приветствовали подписание 22 февраля этого года Протокола дополнений в Соглашение между Украиной и Израилем о воздушном сообщении, которым расширяется круг авиаперевозчиков между двумя странами. Такой шаг, по убеждению министров, призван обеспечить более открытую конкурентную среду в сфере авиаперевозок между Украиной и Израилем и, следовательно, способствовать уменьшению стоимости перелетов для граждан обеих стран. Одновременно это позволит большему числу украинских паломников посетить христианские святыни в Израиле во время празднования Пасхи.

Значительное внимание стороны уделили обсуждению перспектив сотрудничества в инвестиционной сфере. Министр иностранных дел Украины предложил собеседнику содействовать направлению израильских инвестиций в развитие инфраструктурных проектов в Украине, в частности, в контексте реализации приватизационных программ. П.ПОРОШЕНКО привлек внимание к возможностям осуществления инвестиций в развитие международного аэропорта города Винница с целью его использования как важного транспортного узла и в организации паломничества тысяч иудеев к иудейским святыням на территории Украины. Идея получила поддержку израильской стороны, отметили в МИД.

В ходе встречи министры согласились завершить проработку и подготовить к подписанию новое двустороннее Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, была достигнута договоренность обсудить вопросы активизации инвестиционного сотрудничества в ходе очередного заседания Межправительственной двусторонней комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, которое должно состояться в этом году в Иерусалиме.

П.ПОРОШЕНКО сообщил и о планах организации в Украине празднования 9 мая 65-летия Дня Победы на государственном уровне. В связи с этим от украинской стороны было высказано предложение об участии ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Израиле, в торжествах в Украине.