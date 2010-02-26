Герман: дела об убийстве Гонгадзе и отравлении Ющенко канули в Лету

Герман считает бесперспективным завершение расследования дел об убийстве Гонгадзе и отравлении Ющенко

Киев, 26 февраля. УНИАН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сомневается в раскрытии убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Такое мнение А.ГЕРМАН высказала в интервью российской газете "Известия".

"Думаю, это дело кануло в Лету, и мы так и не узнаем правды. Видимо, там такие сложные повороты были, что нынешней власти стало невыгодно, чтобы люди о них узнали", - сказала А.ГЕРМАН.

Заместитель главы Администрации Президента также сомневается в том, что будет установлена правда об отравлении бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан. После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля 2009 года в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодняшний день найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

Во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

29 января 2010 года заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША заявил, что Генпрокуратура завершит расследование уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО независимо от того останется или не останется он Президентом.