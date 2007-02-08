Черномырдин тонко намекнул, что Украина может остаться с кучей металлолома

Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает политическим решение Верховной Рады о запрещении приватизации имущества НАК «Нафтогаз Украины». Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что «закон – это внутреннее дело Украины». В то же время, сказал он, «мне кажется, что это больше политические страсти».

Посол отметил, что закон о транспортной системе Украины действует, и, по его мнению, система хорошо защищена.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, России украинская газотранспортная система не нужна, речь идет о совместной работе и управлении. При этом он отметил, что любая транзитная страна “считает за честь уменьшить свои риски” и совместная работа, по мнению посла, «только усиливает, а не ослабляет». «Любая система без нефти и газа – это куча металлолома», - добавил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он напомнил, что газотранспортный консорциум был создан по инициативе украинской стороны, но он не работает.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля т.г. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России.

После этого заявления премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ допустил возможность передачи активов украинской ГТС в обмен на паритетное участие в газодобывающих активах России. «Речь идет сейчас о намерениях. Я считаю, если говорить о намерениях, мы всегда должны подходить конкретно. Если речь будет идти об объединении, то оно должно быть на уровне партнерских отношений. Эти отношения должны быть понятны, как говорится 50х50», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Верховная Рада Украины 6 февраля приняла закон, которым запрещается отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины.

“За” Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предприятиях магистрального трубопроводного транспорта» проголосовали 430 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.