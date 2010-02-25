Ляпина: группа «За Украину!» не ведет переговоров с Партией регионов

Заместитель председателя партии «За Украину!» Ксения Ляпина заявляет, что группа «За Украину!» не ведет никаких переговоров ни с Партией регионов, ни с Блоком Тимошенко о создании коалиции в Верховной Раде.

«Группа «За Украину!» не участвовала в сегодняшнем собрании народных депутатов от фракции НУ-НС», - сообщила журналистам заместитель председателя партии «За Украину». – Мы не видим смысла принимать участие в заседаниях, где основной разговор ведется лишь вокруг того, кому какое кресло достанется и как лучше провести торги за должности».

Ксения Ляпина также напомнила, что Политический совет партии «За Украину!» принял решение не входить в коалицию с Партией регионов.

В частности, в решении Политического совета партии говорится, что неоднократные заявления лидера Партии регионов Виктора Януковича о сдаче украинской газотранспортной системы, продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму, отмене независимого тестирования, статусе русского языка убеждают в том, что Виктор Янукович и возглавляемая им Партия регионов не руководствуются национальными интересами.