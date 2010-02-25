Часть НУ-НС пытается легализовать «тайный договор» Ющенко-Януковича?

Часть фракции НУ-НС пытается легализовать тайные договоренности между нынешним Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и бывшим главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Так первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН прокомментировал заявления отдельных представителей НУ-НС о том, что их фракция готова создать коалицию совместно с Партией регионов при условии, если премьер-министром Украины станет В.ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Больше месяца назад стало известно о существовании тайного соглашения между двумя Викторами, действующим в то время Президентом Украины и претендентом на этот пост. Соглашение заключалось в том, что ЮЩЕНКО делает все, чтобы снизить рейтинг ТИМОШЕНКО, за это получает должность премьер-министра. Поэтому заявления, которые сегодня делают отдельные нунсовцы, якобы категорические требования к ЯНУКОВИЧУ – это всего лишь попытка создать хорошую мину при плохой игре», - отметил народный депутат.

А.КОЖЕМЯКИН убежден, что определенная часть депутатов из НУ-НС готова пойти на все и создать любые коалиции ради того, чтобы и в дальнейшем оставаться в парламенте.

«Те депутаты из НУ-НС, - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН – которые говорят о своем премьере, о каких-то требованиях, в действительности просто боятся покинуть стены Верховной Рады. Они прекрасно осознают, что в случае назначения перевыборов им не приходится рассчитывать хотя бы на наименьшую поддержку украинских избирателей».

«В таких заявлениях и готовности идти на поводу ЯНУКОВИЧА и Партии регионов наиболее обидным является то, что такие депутаты называют себя «национал-демократами». А когда дело доходит до того, что национальные интересы надо защищать, даже находясь в оппозиции, вся их решительность выветривается, и мы все видим настоящую цену их «патриотичности», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.