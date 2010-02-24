В КС поступили бумаги из Крыма против присвоения Бандере звания Героя

В Конституционный Суд Украины сегодня поступило конституционное представление Верховного Совета Автономной Республики Крым относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О присвоении С.Бандере звания Герой Украины» от 20 января 2010 года № 46.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно Регламенту суда представление передано на изучение в Секретариат Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2010 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом присвоил звание Героя Украины С.Бандере.

17 февраля Верховный Совет Крыма утвердила представление в Конституционный Суд с просьбой признать не отвечающим законам страны указ Президента о присвоении С.Бандере звание Героя Украины.

Парламент автономии считает, что решение В.ЮЩЕНКО не отвечает ряду статей Конституции, закону от 2000 года о государственных наградах и указу Президента от 2002 года о звании «Герой Украины».