Лидер НУ-НС отказывается говорить о новой коалиции

Руководитель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО провел консультации с первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ о дальнейшей судьбе демократической коалиции в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МАРТЫНЕНКО сообщил сегодня журналистам.

«Мы давно не виделись. Обменялись мнениями по текущей ситуации», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

В то же время лидер фракции НУ-НС отказался сообщить, достигнуты ли какие-либо договоренности о сохранении коалиции в составе фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

«Я пока на сегодняшний день комментировать дальнейшие вопросы не буду», - подчеркнул он.

В то же время, отвечая на вопрос, обсуждалась ли во время консультации тема возможных совместных действий фракций НУ-НС и БЮТ во время процедуры инаугурации Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, Н.МАРТЫНЕНКО отметил: «При чем здесь инаугурация к нашей коалиции? Инаугурация – это совершенно другая процедура, избран Президент… Мы до сегодняшнего дня находимся в одной коалиции».

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня, 24 февраля, заявил, что во вторник, 2 марта, обратится в Совет коалиции с требованием предоставить документы, которые подтверждают ее существование.

«Дайте 226 подписей о любой коалиции, я объявлю, что новая, старая, модернизированная коалиция существует», - сказал В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, какая большая вероятность – создание новой коалиции или формирование технического правительства по договоренности политических сил без формального создания коалиции - В.ЛИТВИН отметил, что «Конституция Украины и закон о Кабинете министров Украины не предусматривают (создание) технического правительства». Он подчеркнул, что «новое правительство возможно при условии коалиции».