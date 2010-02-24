Тимошенко уволила замминистра за превышение полномочий

Правительство освободило Ивана МАКАРЕНКО от должности заместителя министра охраны окружающей природной среды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

«Это было представление министра (Георгия ФИЛИПЧУКА - УНИАН). Как информировал министр, И.МАКАРЕНКО превысил свои служебные полномочия, подписав лицензию на одно из значительных месторождений нефти и газа «Сахалинское», в то время когда лицензии могли подписывать или министр, или первый заместитель», - сказал П.КРУПКО, объясняя решение правительства.

Справка УНИАН. Сахалинское месторождение (Краснокутский район Харьковской области) является одним из самых перспективных месторождений Украины и в течение последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий со стороны как должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые пытались получить спецразрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, установленных законодательством.