Тимошенко уволила замминистра за превышение полномочий
Макаренко поплатился за подпись
|Петр Крупко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр Кабинета министров Петр КРУПКО.
«Это было представление министра (Георгия ФИЛИПЧУКА - УНИАН). Как информировал министр, И.МАКАРЕНКО превысил свои служебные полномочия, подписав лицензию на одно из значительных месторождений нефти и газа «Сахалинское», в то время когда лицензии могли подписывать или министр, или первый заместитель», - сказал П.КРУПКО, объясняя решение правительства.
Справка УНИАН. Сахалинское месторождение (Краснокутский район Харьковской области) является одним из самых перспективных месторождений Украины и в течение последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий со стороны как должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые пытались получить спецразрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, установленных законодательством.