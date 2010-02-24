Эксперт предупреждает Януковича: Кирилл окажет ему медвежью услугу

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что личное благословение и существенная роль Московского патриарха КИРИЛЛА в инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА может сузить маневры внешнеполитического офиса будущего Президента Украины.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном УНИАН.

«ЯНУКОВИЧ должен будет подтвердить миру сбалансированность своей внешней политики. Однако в случае участия в инаугурационных мероприятиях патриарха РПЦ КИРИЛЛА это существенным образом ограничит широту будущего политического маневра ЯНУКОВИЧА. В свою очередь, степень представительности иностранных делегаций также будет определять и первые шаги ЯНУКОВИЧА во внешней политике», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, высокий уровень иностранного представительства на инаугурации должен сыграть роль внешней легитимизации новой власти.

В то же время, убежден эксперт, В.ЯНУКОВИЧУ необходимо больше внимания уделять внутренней проблематике, предлагая обществу понятные идеи относительно перспектив реформирования экономики и поиска механизмов по объединению страны.

Как сообщал УНИАН, глава Российской православной церкви патриарх КИРИЛЛ возглавит молебен в Киево-Печерской Лавре в день инаугурации Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.

Сегодня, 24 февраля, министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что на инаугурацию Президента В.ЯНУКОВИЧА прибудут руководители 11 государств.

«Приглашены более ста делегаций. У нас будет, пока по состоянию на сейчас, 11 глав государств, четверо руководителей влиятельных международных организаций, более 15 министров иностранных дел, 4 руководителя парламента. Уровень представительства будет достаточно высоким, даже беспрецедентным», - сказал П.ПОРОШЕНКО.