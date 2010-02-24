Тимошенко объяснила, почему торопит ВР с голосованием по ее отставке

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что в парламенте нет голосов для того, чтобы отправить правительство в отставку и не зарегистрирован ни один проект постановления по этому вопросу.

Об этом глава правительства заявила, начиная очередное заседание Кабинета Министров, сообщает пресс-служба правительства.

Юлия Тимошенко напомнила, что 19 февраля фракция Партии регионов внесла в Верховную Раду постановление об ответственности правительства, который был зарегистрирован.

По словам премьер-министра, учитывая то, что стране необходимо понимание того, кто несет ответственность за состояние дел, выплату заработных плат, пенсий, расчетов за газ, было собрано 150 подписей народных депутатов, чтобы зарегистрированное в парламенте постановление рассмотреть в среду, 24 февраля.

«Именно мы были инициаторами, чтобы подтвердить вотум доверия правительству, или отправить правительство в отставку. Я знаю, что никто из вас – людей, которые прожили вместе со страной самые сложные последние полтора года кризиса, - за власть не держится, не держится за кресла», - отметила глава правительства.

Однако, по словам Юлии Тимошенко, постановление было возвращено субъекту инициативы 22 февраля: «То есть 22 февраля Партия регионов отозвала свое постановление об отставке правительства. Это говорит о том, что, во-первых, Партия регионов не готова брать ответственность за страну, а просто занимается разговорами, а во-вторых, и голосов у Партии регионов нет, чтобы такую отставку проводить».

В то же время Юлия Тимошенко отметила, что сегодня правительство работает для того, чтобы страна возвращалась к стабильности, возрождению экономики: «Все признаки, которые мы сегодня имеем в развитии промышленности и сельского хозяйства, говорят о том, что экономика начинает вставать на ноги после затяжного кризиса».