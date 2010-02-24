Медведев пока не подтвердил свое участие в инаугурации Януковича

11:06, 24 февраля 2010
Политика
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Прибудут руководители 11 государств

Петр Порошенко
Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что на инаугурацию Президента Виктора ЯНУКОВИЧА прибудут руководители 11 государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Приглашены более ста делегаций. У нас будет, пока по состоянию на сейчас, 11 глав государств, четверо руководителей влиятельных международных организаций, более 15 министров иностранных дел, 4 руководителя парламента. Уровень представительства будет достаточно высоким, даже беспрецедентным», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, большинство гостей прибывают в Киев утром, 25 февраля, а отбывают – вечером в тот же день. «Киев имеет достаточный гостиничный фонд для того, чтобы предоставить возможность комфортного пребывания в Киеве», - сказал он.

В то же время П.ПОРОШЕНКО сообщил, что в настоящее время МИД Украины не имеет подтверждения об участии в инаугурации Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

 

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