Политолог: ни один премьер Януковича не устроит

Единственный вариант решения политического кризиса в Украине - досрочные выборы в Верховную Раду, в связи нестабильностью возможной коалиции в действующем парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

“Единственная возможность (урегулировать политический кризис - УНИАН), по моему мнению, это все-таки досрочные парламентские выборы, уже закрыть глаза: не знаем, что выйдет, не знаем, какая там будет ситуация. Но мне кажется, что это единственный вариант. Потому что любая коалиция, созданная в этом парламенте, – это будет коалиция нестабильная, ненадежная, что не даст возможности спокойно работать стране, особенно в той тяжелой ситуации, в которой сейчас она находится”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В то же время политолог отметил, что все существующие сегодня варианты кандидатур на должность премьер-министра являются неприемлемыми для Виктора ЯНУКОВИЧА. По его мнению, невозможно переформатирование коалиции с премьером от Партии регионов, однако во фракции “Наша Украина – Народная самооборона” также нет большинства за кандидатуры на должность премьера Сергея ТИГИПКО или Арсения ЯЦЕНЮКА.

Однако М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что наибольшие шансы занять должность главы правительства имеет С.ТИГИПКО. По его мнению, эта кандидатура удовлетворила бы и фракцию НУ-НС, в связи с тем, что его восприняли бы в Европе.