Турчинов говорит, что ПР отозвала свое постановление об отставке Тимошенко

У БЮТ есть информация о том, что ПР отозвала из Верховной Рады проект своего постановления об отставке кабинета Тимошенко. «Как только подписи (о проведении внеочередного заседания ВР, на котором бютовцы собирались требовать голосования за отставку правительства – УНИАН) были внесены в парламент, мы получили информацию, что Партия регионов отозвала проект постановления об отставке правительства». Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба БЮТа.

По мнению Турчинова, «это является свидетельством неспособности Партии регионов взять на себя ответственность, сформировать большинство. Также это говорит о том, что единственная цель наших оппонентов – это просто дестабилизация ситуации, это сеяние среди наших граждан хаоса и разочарования».

«Мы не держимся за должности, но требуем от наших оппонентов или определиться и брать на себя ответственность, или не мешать правительству работать», - добавил Турчинов.

Как сообщалось ранее, вчера нардепы от БЮТ собрали 150 подписей за проведение 24 февраля внеочередного заседания ВР, на котором планировали требовать немедленного голосования за постановление о недоверии правительству, не ожидая ни инаугурации Виктора Януковича ни завершения процесса создания новой коалиции.