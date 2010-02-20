Судьи ВАСУ пошли советоваться относительно заявления Тимошенко

Коллегия судей Высшего административного суда Украины решает, удовлетворять ли ходатайство кандидата на пост Президента Украины, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО об отзыве иска по отмене результатов выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей ВАСУ удалилась в совещательную комнату после заявления Ю.ТИМОШЕНКО об отзыве иска.