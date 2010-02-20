Лавринович просит суд продолжить рассмотрение иска Тимошенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, который в Высшем административном суде представляет кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, считает, что ВАСУ должен продолжить рассмотрение иска Юлии ТИМОШЕНКО по отмене результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мы считаем, что суд должен быть продолжен, и ходатайство удовлетворению не подлежит», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что суд должен принять решение относительно рассмотрения иска Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы хотим, чтобы были исследованы все факты и принято судебное решение. Это наше желание, чтобы поставить точку», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.