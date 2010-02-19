ВАСУ отказал Тимошенко в прямой трансляции

Высший административный суд Украины не удовлетворил иск кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО о прямой трансляции на радио и телевидении судебного заседания относительно решения Центральной избирательной комиссии о результатах выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое постановление объявил председательствующий в судебном процессе Александр НЕЧИТАЙЛО.

По словам А.НЕЧИТАЙЛО, ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО, которое было передано ее представителем Андреем ПОРТНОВЫМ, удовлетворено частично. В частности, речь идет о возможности фиксации судебного заседания на фото-, видео- и аудиостационарную аппаратуру.

В то же время, в соответствии с постановлением ВАСУ, заключительная часть заседания (когда будет приниматься окончательное решение суда по иску Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) будет проходить с обеспечением прямой трансляции в радио- и телеэфире.