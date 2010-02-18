Посол США говорит, что придет на инаугурацию Януковича

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ планирует принять участие в инаугурации новоизбранного Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

В частности, на вопрос, планирует ли он принять участие в инаугурации, посол ответил: «Да».

Дж.ТЕФФТ также подтвердил, что получил приглашение принять участие в инаугурации. «Насколько я понимаю, всех послов пригласили на инаугурацию», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым Виктор ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения относительно даты инаугурации.