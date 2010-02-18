Эксперт увидел на Донбассе «феномен идеологического проекта»

Президентские выборы и дальнейшая смена власти на всеукраинском уровне становятся катализатором для переформатирования и переориентирования региональных элит.

Так прокомментировал результаты и ход президентских выборов директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК, сообщили УНИАН в Центре.

По мнению эксперта, некоторые перспективные молодые команды вполне могут претендовать на роль «открытий политического сезона».

«Предвыборная кампания в целом по стране не принесла технологических сюрпризов. Однако в ряде регионов появились очень амбициозные команды, продемонстрировавшие на этих выборах эффектность и эффективность действий. На такие команды будут делать ставку», - отметил В.КУЛИК.

Он прогнозирует успешный запуск ряда региональных проектов, претендующих на роль консолидатора политических платформ. В частности, по словам эксперта, «можно говорить о серьезных политических открытиях в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и в особенности Луганской областях». Кроме того, отметил В.КУЛИК, «на Донбассе вообще возник феномен идеологического проекта, который в рамках президентской кампании проводил успешные далекоидущие программы. В частности, сама программа «Новый Донбасс» может стать объединяющим началом для разрозненных политических сил региона и той альтернативой, которую искал уставший протестный электорат области».

По мнению В.КУЛИКА, такие проекты, как «Новый Донбасс», будут запускать и в других регионах, с прицелом на местные выборы и торги на внеочередных парламентских выборах. «Местные элиты однозначно вынуждены будут переориентироваться на новую власть. Поэтому появление новых дополнительных факторов политической коммуникации, делает предстоящую местную кампанию более разнообразной и конкурентной. Это существенный плюс для, как правило, консервативной местной политики», - отметил эксперт.