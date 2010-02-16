Для Ющенко не стали неожиданными заявления Януковича о ГТС и ЧФ РФ
"А почему вы сегодня этому удивляетесь?"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что заявления Виктора ЯНУКОВИЧА свидетельствуют об изменении курса страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.
В.ЮЩЕНКО заметил, что заявления Виктора ЯНУКОВИЧА и относительно русского языка, и относительно ГТС, и относительно пребывания Черноморского флота не новы, и звучали пять лет назад, и больше. “А почему вы сегодня этому удивляетесь? Или это для вас неожиданность? Я думаю, что вы это должны воспринять, ну, по крайней мере, с надлежащей последовательностью”, - заметил он, отвечая на вопрос.
Президент сказал, что ему грустно, и в значительной степени унизительно слышать такие заявления В.ЯНУКОВИЧА.
“Это дискредитирует вас как нацию, как украинцев, но это не является неожиданным, этот человек заявлял несколько раз в своих официальных позициях до этого”, - отметил он.
В.ЮЩЕНКО считает, что такое изменение курса не будет способствовать национальным интересам страны. “Это подчиненная политика. Знаете, я не хочу в президентском клубе поучать какого-то президента, это уже его компетенция, это уже его ответственность, ответственность тех людей, которые подняли руку, – взяли бюллетень и проголосовали за этого президента”, - отметил он.