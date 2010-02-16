Для Ющенко не стали неожиданными заявления Януковича о ГТС и ЧФ РФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что заявления Виктора ЯНУКОВИЧА свидетельствуют об изменении курса страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО заметил, что заявления Виктора ЯНУКОВИЧА и относительно русского языка, и относительно ГТС, и относительно пребывания Черноморского флота не новы, и звучали пять лет назад, и больше. “А почему вы сегодня этому удивляетесь? Или это для вас неожиданность? Я думаю, что вы это должны воспринять, ну, по крайней мере, с надлежащей последовательностью”, - заметил он, отвечая на вопрос.

Президент сказал, что ему грустно, и в значительной степени унизительно слышать такие заявления В.ЯНУКОВИЧА.

“Это дискредитирует вас как нацию, как украинцев, но это не является неожиданным, этот человек заявлял несколько раз в своих официальных позициях до этого”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО считает, что такое изменение курса не будет способствовать национальным интересам страны. “Это подчиненная политика. Знаете, я не хочу в президентском клубе поучать какого-то президента, это уже его компетенция, это уже его ответственность, ответственность тех людей, которые подняли руку, – взяли бюллетень и проголосовали за этого президента”, - отметил он.