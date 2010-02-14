Преседатель ЦИК считает, что комиссия готова объявить результаты
12:35, 14 февраля 2010Политика
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Вчера поступили уточненные протоколы
Центральная избирательная комиссия сегодня намерена установить официальные результаты голосования на выборах Президента Украины 7 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение внес сегодня после рассмотрения жалоб ВО «Батькивщина» глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ.
Он мотивировал свое предложение тем, что вчера в ЦИК поступили последние уточненные протоколы с результатами голосования. В.ШАПОВАЛ считает, что не нужно затягивать с объявлением результатов выборов.
В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА и член ЦИК Юлия ШВЕЦ выразили мнение, что установление официальных результатов выборов Президента нужно перенести на следующее заседание ЦИК.
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