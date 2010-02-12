ВР объявила в Калуше чрезвычайную экологическую ситуацию

Верховная Рада Украины объявила территории города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона об утверждении соответствующего указа Президента проголосовали 392 народных депутаты из 427 зарегистрированных в сессионном зале.

В своем указе глава государства отмечает, что в результате принятых в свое время неправильных решений относительно расположения и эксплуатации хвостохранилищ, отвалов, аккумулирующих емкостей и способа ликвидации шахтных полостей, образовавшихся вследствие хозяйственной деятельности химических предприятий в Калушском районе Ивано-Франковской области, было нарушено экологическое равновесие в толще горных пород Калуш-Голинского месторождения калийных солей. Это привело к многочисленным провалам в земной поверхности над площадью шахтных полей в Калуше, разрушение домов и коммуникаций, засолению водоносных горизонтов в этом городе, селах Кропивник и Сивка-Калушская.

Указом и законом предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен обеспечить безотлагательно в зоне чрезвычайной экологической ситуации добровольное отселение людей с территорий проседания земной поверхности, образования провальных воронок, карстов, оползней, с обязательным обеспечением их жилыми помещениями для временного, а в дальнейшем постоянного проживания; осуществление предупредительных мер с целью недопущения загрязнения источников питьевого водоснабжения; осуществление технических мероприятий по укреплению, гидроизоляции, уменьшению динамики увеличения рассола в Домбровском карьере калийных руд.

Кроме того, правительство должно осуществить укрепление дамбы хвостохранилища №2 Калуш-Голинского месторождения калийных солей; исследование полигона захоронения токсичных отходов, разработку и осуществление комплекса мероприятий по локализации источника загрязнения токсичными отходами окружающей среды и ликвидации последствий такого загрязнения.

Кабмин также должен выделить в недельный срок дополнительные средства местным бюджетам Калуша и Калушского района, другие материальные ресурсы для нормализации экологического состояния в зоне чрезвычайной экологической ситуации; установить строгий контроль за целевым использованием финансовых и материальных ресурсов, которые выделяются для выполнения работ по нормализации обстановки в зоне чрезвычайной экологической ситуации и т. п.

Со своей стороны Министерство иностранных дел Украины и Министерство экономики Украины должны обратиться к международным организациям и иностранным государствам с просьбой оказать гуманитарную и техническую помощь для нормализации экологического состояния в Калуше и селах Кропивник и Сивка-Калушская; способствовать привлечению инвестиций в социально-экономическое развитие Калуша и сел Кропивник и Сивка-Калушская.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Украины вместе с соответствующими местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления должны обеспечить усиленную охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Закон и указ Президента вступают в силу со дня опубликования.