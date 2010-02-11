В штабе Тимошенко подозревают, что дом их человеку сожгли

В Донецкой области у работника Шахтерского районного избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Мирославы КОРОТЧЕНКО, которой неоднократно угрожали, сгорел дом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вчера на пресс-конференции в Донецке руководитель избирательного штаба кандидата Ю.ТИМОШЕНКО «Донецк-Центр» Татьяна ПАВЛЮК.

Она рассказала, что М.КОРОТЧЕНКО, учитель украинского языка и литературы, которая являлась членам избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО в Шахтерском районе, накануне неоднократно получала в свой адрес угрозы, а в ночь с 18 на 19 января «женщина с четырьмя детьми осталась без крыши над головой, сгорел ее дом в течение получаса».

По словам Т.ПАВЛЮК, по данному факту возбуждено уголовное дело, идет следствие. Она не стала утверждать, что причиной трагедии был поджог, но считает эту версию достаточно вероятной. «Есть, конечно, акт пожарной охраны, что это был не поджог, что это было якобы замыкание проводки, - объяснила Т.ПАВЛЮК, - Мы можем говорить, что, может, это так, может быть, не так. Но в данном случае человек остался без жилья, и в ее адрес звучали угрозы, на протяжении двух недель звучали угрозы».

При этом, обращаясь к журналистам, она добавила: «Можете мои слова трактовать как угодно, но я склоняюсь к тому, что это была целенаправленная акция, потому что членам нашей избирательной комиссии звонили и говорили, что «вы, пожалуйста, ведите себя хорошо».

Т.ПАВЛЮК еще раз подчеркнула, что «М.КОРОТЧЕНКО - это человек, который не первый год является, так сказать, союзником Ю.ТИМОШЕНКО, не первый раз участвует в избирательной кампании Ю.ТИМОШЕНКО, и она неоднократно получала угрозы в свой адрес».