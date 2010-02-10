В ЦИК жалуются, что их заваливают «юридическим спамом»

Один из кандидатов на пост Президента пытается создать «иллюзию фальсификаций» во время второго тура выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, вместе с протоколами окружных избирательных комиссий, поступающих в ЦИК, поступает и определенное количество отдельных мнений, актов, заявлений членов ОИК.

«И уже сейчас можно сделать вывод о том, что одна из политических сил, один из кандидатов на пост Президента Украины пытался создать в день голосования и в последующие дни иллюзию фальсификаций выборов Президента Украины», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, ЦИК тщательным образом рассматривает каждое отдельное мнение из всех поступающих из ОИК вместе с протоколами.

М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что большинство таких мнений касается трактовки закона о выборах Президента, а также решений ЦИК, на основании которых проходили выборы, что они якобы не отвечают закону, несмотря на то, что законность таких решений была подтверждена решениями судов.

«Фактически эти документы, которые подаются в качестве доказательств фальсификаций, можно квалифицировать, мягко говоря, как просто юридический спам, которым пытались завалить в свое время окружные избирательные комиссии, а теперь эти документы поступают в ЦИК. Я продолжаю настаивать на том, что на это время у Центральной избирательной комиссии нет никаких серьезных сообщений о каких-либо нарушениях законодательства о выборах Президента Украины, которые могут повлиять на установление их результатов», - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.