Из-за Чернобыля в Европе до сих пор ходят радиоактивные овцы и кабаны

Британские ученые заявляют, что территория стран Западной Европы была значительно больше загрязнена в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, чем считалось раньше.

Об этом свидетельствуют результаты специального исследования, которые в эти выходные были обнародованы на научной конференции в столице Британии, сообщает «Немецкая волна».

Независимые британские радиологи Иен ФЕЙРЛИ и Девид САМНЕР утверждают, что более половины всех радиоактивных осадков после взрыва на Чернобыльской АЭС выпали за пределами Украины, Беларуси и России. В частности, в Великобритании было заражено 34 процента территории. В стране на почти четырехстах фермах на площади 750 квадратных километров до сих пор существуют ограничения, связанные с радиационной безопасностью. Доныне под постоянным радиологическим контролем находятся сотни тысяч голов скота, в частности около 200 тысяч овец.

Британские ученые также остро раскритиковали результаты исследования ООН, в котором, по мнению ученых, занижены цифры о жертвах Чернобыльской катастрофы. Исследователи считают, что около 65 тысяч смертей от раковых заболеваний могут быть связаны с радиационным загрязнением. Последствия Чернобыльской катастрофы до сих пор наблюдают и в Германии. По данным властей федеральной земли Баден-Вюртемберг, грибы, которые растут на ее территории и дикие кабаны, их употребляющие, до сих пор излучают радиацию. Впрочем, эта доза не превышает безопасный для человека показатель.