Западная пресса комментирует результаты выборов в Украине

Западная пресса комментирует предварительные результаты президентских выборов в Украине.

«Уолл стрит джорнал» накануне вышла с заголовком «Возвращение Виктора Януковича».

Издание считает, что Украина усвоила демократический урок, а именно: прекращение полномочий президента - не означает конца света. Газета допускает, что Янукович может опираться на широкую коалицию для проведения экономических реформ. И, по иронии судьбы, президентство Януковича приблизит к реальности обещания оранжевой революции лучше, чем вражда Ющенко и Тимошенко. В то же время британская «Таймс» считает, что Украина на грани конфликта и уличных протестов. Не допустить нестабильности и противостояния могут отчеты международных наблюдателей. Немецкая газета «Ди Цайт» напоминает, что полномочия между президентом и премьером разделены нечетко, поэтому конфликт между ними запрограммирован, особенно, если Тимошенко останется премьером.

ICTV