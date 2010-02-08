У Тимошенко назвали «самое главное задание на данный момент»

Честный и объективный подсчет голосов в Луганской области - самое главное задание на данный момент.

Об этом заявила на брифинге народный депутат Украины, руководитель избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО «Донбасс» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в штабе.

«Самое важное для нас - чтобы каждый голос был подсчитан честно, в соответствии с буквой закона», - сказала народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также сообщила, что только в тех случаях, когда члены окружных комиссий, представляющие Ю.ТИМОШЕНКО, обнаруживали явные нарушения оформления протоколов, а также других, предусмотренных избирательным законодательством правил, они настаивали на пересчете голосов.

«Были моменты, когда процедуру подсчета голосов пришлось повторить. В одном случае была надорвана упаковка с бюллетенями, а в другом - упаковка была распечатана, бюллетени лежали на полу в коридоре избирательной комиссии, в третьем - прямо в холле окружной комиссии переупаковывали коробку с бюллетенями», - рассказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме этого, руководитель штаба «Донбасс» сообщила, что на ряде участков во время подсчета голосов выключался свет. «Мы подготовили заявления в правоохранительные органы. Наша цель - защитить волеизъявление избирателей Луганской области и добиться четкого следования закона о выборах», - подытожила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.