Ахметов поведал о своих «амбициозных целях»
Бизнесмена политика не интересует?
Народный депутат от Партии регионов, президент футбольного клуба «Шахтер», крупный бизнесмен Ринат АХМЕТОВ заявляет, что после нынешних президентских выборов не планирует активизировать свою деятельность в политике.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на брифинге после голосования в Куйбышевском районе Донецка (избирательный участок №84, округ №43), сообщает его пресс-секретарь Елена ДОВЖЕНКО.
Отвечая на вопрос, «в случае победы лидера вашей политической силы, не планируете ли Вы активизироваться в политике, интересуют ли Вас министерские кресла?», Р.АХМЕТОВ сказал: «Я уже сказал по этому поводу, что буду президентом футбольного клуба «Шахтер». У нас - амбициозные цели, амбициозные задачи для того, чтобы порадовать наших болельщиков».
Он не стал называть имя предполагаемого премьер-министра Украины. «Для начала давайте мы посмотрим сегодняшний результат, что нам нужно. Я сегодня могу сказать, за что я проголосовал, - сказал Р.АХМЕТОВ. - Я проголосовал за сильную Украину, я проголосовал за сильную экономику, я проголосовал за победу над бедностью, за новые рабочие места, за достойную работу, за достойную заработную плату. А главное – за достойную жизнь для каждого гражданина Украины».
«Стране нужен экономический рост. Стране нужны реформы», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.
Он также назвал позитивные и негативные факторы в Украине. «Мне кажется, если посмотреть на сегодняшний день, сильная сторона – это наши возможности. Слабая сторона – это слабая экономика и низкий уровень жизни», - заключил Р.АХМЕТОВ.