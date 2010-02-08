Ахметов поведал о своих «амбициозных целях»

Народный депутат от Партии регионов, президент футбольного клуба «Шахтер», крупный бизнесмен Ринат АХМЕТОВ заявляет, что после нынешних президентских выборов не планирует активизировать свою деятельность в политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на брифинге после голосования в Куйбышевском районе Донецка (избирательный участок №84, округ №43), сообщает его пресс-секретарь Елена ДОВЖЕНКО.

Отвечая на вопрос, «в случае победы лидера вашей политической силы, не планируете ли Вы активизироваться в политике, интересуют ли Вас министерские кресла?», Р.АХМЕТОВ сказал: «Я уже сказал по этому поводу, что буду президентом футбольного клуба «Шахтер». У нас - амбициозные цели, амбициозные задачи для того, чтобы порадовать наших болельщиков».

Он не стал называть имя предполагаемого премьер-министра Украины. «Для начала давайте мы посмотрим сегодняшний результат, что нам нужно. Я сегодня могу сказать, за что я проголосовал, - сказал Р.АХМЕТОВ. - Я проголосовал за сильную Украину, я проголосовал за сильную экономику, я проголосовал за победу над бедностью, за новые рабочие места, за достойную работу, за достойную заработную плату. А главное – за достойную жизнь для каждого гражданина Украины».

«Стране нужен экономический рост. Стране нужны реформы», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Он также назвал позитивные и негативные факторы в Украине. «Мне кажется, если посмотреть на сегодняшний день, сильная сторона – это наши возможности. Слабая сторона – это слабая экономика и низкий уровень жизни», - заключил Р.АХМЕТОВ.