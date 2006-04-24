Черновецкий не посвятил паску, так как вывихнул ногу

23 апреля на Майдане Независимости состоялось празднование Пасхи. Действо открыл мэр столицы Леонид Черновецкий и патриарх Филарет. Киевский городской голова Леонид Черновецкий написанную для него речь не зачитывал. О большом будущем столицы говорил своими словами. Потом неторопливо пошел в люди и раздавал визитки. Мэр рассказал, что для него праздник начался еще ночью. А вот посвятить пасху в церкви ему не удалось.

Киевский городской голова Леонид Черновецкий:

«Всю ночь слушал речь патриарха и она была мне очень к сердцу. Но, к сожалению, утром я делаю зарядку, и так случилось, что я вывихнул ногу», - рассказал Черновецкий.

Большинству опрошенных киевлян посчастливилось больше. Свои корзины с пасхами они посвятили еще до рассвета. Разговелись в семейном кругу, посоревновались на прочность пасхальных яиц.

Концерт на большой сцене, выступление фольклорных коллективов, освящения пасхальных яств и угощения. Все это на столичном майдане Незалежности на Пасху происходило впервые. Впрочем, киевляне говорят, что праздник и в дальнейшем будет оставаться для них прежде всего семейным.

«5 канал».