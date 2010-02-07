Герман заявляет, что в штабе Тимошенко уже готовят «третий тур»

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что в штабе кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО начинают процедуру «так называемого третьего тура».

Об этом А.ГЕРМАН заявила на брифинге в штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Она отметила, что якобы из центрального штаба Ю.ТИМОШЕНКО по всем штабам разослана инструкция по поводу того, чтобы штабы Ю.ТИМОШЕНКО подавали жалобы в суды с тем, чтобы «срочно и в обязательном порядке признавать недействительными результаты голосования и протоколы участковых комиссий».

Она отметила, что также к инструкции добавляется проект жалобы в суд относительно признания незаконными действий участковых избирательных комиссий о составлении протокола о подсчете голосов избирателей. По ее словам, речь идет о необходимости проведения повторного подсчета голосов избирателей.

А.ГЕРМАН отмечает, что «это свидетельствует о панике в штабе Ю.ТИМОШЕНКО». «Она заранее хочет дискредитировать результаты выборов, заранее отвергнуть подсчет голосов», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, это свидетельствует о том, что кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО и ее избирательный штаб хочет «начать процедуру так называемого третьего тура». «Надежды Юлии Владимировны на такое течение событий являются напрасными», - сказала она.

А.ГЕРМАН считает, что результаты выборов будут настолько убедительными, что не дадут возможности Ю.ТИМОШЕНКО применить «черные технологии».