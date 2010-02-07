В Украине уже проголосовали 17,54% избирателей (обновляется)
12:14, 07 февраля 2010Политика
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Данные ЦИК по состоянию на 11.00
По состоянию на 11.00 в Украине проголосовали 17,54% избирателей на повторном голосовании на выборах Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, Центральная избирательная комиссия обнародовала соответствующие данные из 222-х территориальных избирательных округов.
Для сравнения, явка 17 января по состоянию на 11.00 была 16,87%.
Пока наибольшую активность демонстрируют южные и восточные регионы.
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