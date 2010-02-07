В Украине уже проголосовали 17,54% избирателей (обновляется)

По состоянию на 11.00 в Украине проголосовали 17,54% избирателей на повторном голосовании на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Центральная избирательная комиссия обнародовала соответствующие данные из 222-х территориальных избирательных округов.

Для сравнения, явка 17 января по состоянию на 11.00 была 16,87%.

Пока наибольшую активность демонстрируют южные и восточные регионы.