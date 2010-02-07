Тимошенко рассказала, с кем проведет день выборов

Кандидат на пост Президента, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня утром проголосовала в Днепропетровске на избирательном участке, расположенном в здании медакадемии на Октябрськой площади.

Как передает корреспондент УНИАН, на голосование она пришла со своей семьей – мужем Александром и дочерью Евгенией.

После голосования Ю.ТИМОШЕНКО подошла к журналистам и, в частности, поздравила народ Украины с праздником демократии.

«Я проголосовала за новую Украину – прекрасную европейскую страну, люди в которой будут жить счастливо. А я буду служить Украине всей душой», - сказала она.

Сегодняшний день, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, она собирается повести в кругу семьи.