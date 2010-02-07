Украинские делегаты на жеребьевке Евро-2012 проголосуют в Варшаве

Представители украинской делегации, которые примут участие в церемонии жеребьевки команд Евро-2012 в воскресенье, планируют проголосовать на выборах Президента Украины на избирательном участке в Варшаве.

Об этом УНИАН сообщил представитель украинского посольства в Польше.

Он отметил, что делегаты сами обратились в посольство с просьбой организовать возможность для голосования, поскольку не смогут это сделать в Украине, где они зарегистрированы в списках избирателей.

В посольстве отметили, что делегаты смогут проголосовать благодаря разрешению ЦИК включать в списки избирателей лиц, находящихся за рубежом, но которые не стоят на консульском учете.

«Напишут заявления-жалобы, что в связи с командировкой находятся за рубежом, и проголосуют», - отметил представитель посольства.

Он не смог уточнить, планируют ли все делегаты принять участие в голосовании, отметив, что они планируют прийти на избирательный участок сразу после его открытия в 9 часов по местному времени.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в 12 часов в Варшаве состоится церемония жеребьевки команд на чемпионат Европы по футболу 2012 года, которую организовывают Украина вместе с Польшей.

В составе украинской делегации, которая примет участие в церемонии, около 80 человек.

Справка УНИАН. В первом туре выборов президента Украины 17 января в Польше приняли участие 1159 украинцев из около 6,7 тысяч внесенных в список избирателей и около 200 тысяч украинских граждан, которые могут находиться на польской территории.

При этом почти 600 украинцев из тех, кто голосовал, смогли отдать свои голоса после написания заявлений-жалоб, позволяющих включить их в список избирателей.