Азаров: на востоке Украины обнаружены фальшивые бюллетени

Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ заявляет о фактах обнаружения в восточных областях Украины избирательных бюллетеней, номера которых не соответствуют контрольным талонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Н.АЗАРОВА, планировалось, что соответствующие ошибки в бюллетенях будут выявлены в ходе выборов с целью не засчитать голоса избирателей на некоторых участках на востоке Украины. Н.АЗАРОВ отметил, что данная технология применяется впервые.

«Я уже подписал письмо, где мы все эти факты изложили, и адресовал это письмо в Службу безопасности Украины, в Генеральную прокуратуру и в ЦИК», - сообщил он.

Место изготовления данных бюллетеней пока не установлено. По словам Н.АЗАРОВА, «мы запросили Центральную избирательную комиссию, чтобы они дали рекомендации по определению достоверности и происхождению этих бюллетеней».

Еще одна ставшая известной сегодня технология фальсификации выборов, по словам Н.АЗАРОВА, - это максимальная задержка подписания протоколов о результатах выборов с тем, чтобы соотношение голосов конкурентов на пост Президента Украины в первый период подсчета было в пользу Юлии ТИМОШЕНКО.