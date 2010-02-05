БЮТ массово заменяет членов избиркомов в Одессе

В Партии регионов заявляют, что в Одесской области штабы кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО заменяют опытных членов избирательных комиссий на неквалифицированных.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявление пресс-службы Одесских областного и городского избирательных штабов кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА

«Как стало известно, в данный момент в участковых избирательных комиссиях Одесского региона происходит частичная замена состава. Причина – действия руководства избирательных штабов Юлии ТИМОШЕНКО по введению в состав комиссий абсолютно неквалифицированных кадров взамен опытных, знающих нормы украинского законодательства специалистов. В результате столь поспешных и радикальных действий мандаты членов участковых избиркомов получили сотни студентов, безработных, охранников и т.д.», - утверждают в штабе В.ЯНУКОВИЧА.

По данным Одесского областного штаба кандидата, за последнее время только в избирательных округах №№ 135-138, находящихся на территории Одессы, таких случаев зарегистрировано более тысячи.

На основании полученной информации пресс-служба Одесских областного и городского избирательных штабов В.ЯНУКОВИЧА считает, что в данных действиях просматриваются признаки готовящихся фальсификаций результатов второго тура президентских выборов.