Против одного из доверенных лиц Тимошенко возбудили уголовное дело

Избирательный штаб кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО «Донбасс» заявляет, что команда Виктора ЯНУКОВИЧА развернула в Донецкой и Луганской областях «кампанию фальсификации и террора», и призывает международных наблюдателей, общественные организации, средства массовой информации дать этому надлежащую публичную оценку.

Об этом говорится в обращении избирательного штаба кандидата Ю.ТИМОШЕНКО в Луганской и Донецкой областях «Донбасс» к международным наблюдателям, правозащитным организациям, Комитету избирателей Украины и средствам массовой информации, текст которого передан УНИАН.

Согласно информации штаба, «члены избирательных комиссий и активисты кандидата в Президенты Украины Ю.ТИМОШЕНКО подвергаются сумасшедшему административному и моральному давлению».

В частности, в обращении отмечается, что “за последние два дня мы стали свидетелями кампании фальсификации и террора, которую начала команда В.ЯНУКОВИЧА. Взяв курс на полную дестабилизацию ситуации в стране, эта команда реваншистов ввергла Донбасс в мрачную атмосферу 37-го года, когда любое проявление инакомыслия преследовалось всеми доступными методами”.

“Сегодня представители команды В.ЯНУКОВИЧА активизировали все доступные им ресурсы для запугивания, как политических оппонентов, так и простых избирателей. В частности, мы имеем на руках факты привлечения к давлению на сторонников Ю.ТИМОШЕНКО представителей прокуратуры”.

Согласно информации штаба Ю.ТИМОШЕНКО, “на территории государственных предприятий “Лисичанскуголь” и “Первомайскуголь” сотрудники прокуратуры находятся уже второй день. Создавая вокруг себя атмосферу страха, представители правоохранительных органов оказывают давление на генерального директора государственного предприятия «Лисичанскуголь» Вячеслава ТЕРОСИПОВА. Причина столь пристального внимания правоохранительных органов проста – В.ТЕРОСИПОВ является руководителем окружного избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО”.

Как отмечают авторы обращения, сразу после первого тура в отношении директоров шахт, где Ю.ТИМОШЕНКО получила высокие результаты, были возбуждены уголовные дела. В частных беседах с руководителями предприятий представители прокуратуры опускаются к прямым угрозам и шантажу.

“Еще хуже обстоят дела в Донецкой области, - отмечается в обращении. - В частности, доверенное лицо Ю.ТИМОШЕНКО по 42-у избирательному округу Анатолия ШЕВЧЕНКО вызывали в Донецкую городскую прокуратуру, где проводили с ним многочасовой допрос. В ходе допроса звучали угрозы и не обоснованные обвинения в подделке заявлений членов участковых комиссий от Ю.ТИМОШЕНКО.

На доверенное лицо Ю.ТИМОШЕНКО по 44-у округу отца Сергея оказывается моральное давление со стороны членов комиссии от кандидата В.ЯНУКОВИЧА. Раздаются обиды, угрозы, кощунственные выражения, поступают анонимные звонки, в которых отца Сергея пытаются заставить выйти из состава окружной избирательной комиссии.

Против доверенного лица Ю.ТИМОШЕНКО по 45-у избирательному округу Владимира ТРУБЧАНИНА после серии неудачных попыток запугивания возбуждено уголовное дело и взята подписка о невыезде”.

Анонимные лица обзванивают работников штабов и членов комиссий от Ю.ТИМОШЕНКО по всем округам и участкам, называются представителями милиции или прокуратуры и напрямую угрожают. Людям сообщают, что если 7 февраля они придут на работу в избирательную комиссию, то со следующего дня они могут больше вообще не выходить на работу, подчеркивают в штабе Ю.ТИМОШЕНКО.

“Давление со стороны прокуратуры происходит на фоне многочисленных нарушений законодательства и применения административного ресурса в Луганской и Донецкой областях. Например, - говорится в обращении, - в роддомах Луганской области не выписывают рожениц для искусственного накручивания явки на специальных избирательных участках”.

Кроме того, согласно информации штаба Ю.ТИМОШЕНКО, “частных перевозчиков угрозами и шантажом принуждают к перевозке избирателей В.ЯНУКОВИЧА в день выборов”.

Все изложенные факты имеют признаки состава преступлений, предусмотренных стст.364, 365 Уголовного кодекса Украины, а именно: злоупотребление властью или служебным положением, а также превышение власти или служебных полномочий. В штабе Ю.ТИМОШЕНКО отмечают, что за нарушения, предусмотренные стст.364, 365 УК Украины, виновным угрожает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

В штабе сообщили, что все факты нарушений должным образом документируются, готовятся обращения в соответствующие органы, уже направлены депутатские запросы в прокуратуру Луганской области.

В знак протеста против кампании фальсификации и террора, объявленной командой ЯНУКОВИЧА, общественные организации Луганской области объявляют о проведении митингов протеста, которые пройдут 7 и 8 февраля возле Луганского облсовета и прокуратуры, сообщили в региональном штабе Ю.ТИМОШЕНКО.