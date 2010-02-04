Народный рух обвиняет партию Ющенко в предательстве

Народный рух Украины обвиняет партию Президента Виктора ЮЩЕНКО “Наша Украина” в предательстве идеалов Майдана и подыгрывании кандидату на пост главы государства Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении НРУ.

«В Украине накануне второго тура президентских выборов между отдельными политическими силами состоялись тщательно замаскированные политические договоренности, которые с моральной и политической точки зрения являются предательством украинских национальных интересов”, - заявили в НРУ.

По словам руховцев, “политические банкроты, к которым после 17 января относится часть верных Президенту народных депутатов из парламентской фракции „Наша Украина”, руководствуясь сугубо личными выгодами и корыстными интересами, игнорируя нависшую над Украиной опасность, общими согласованными действиями настойчиво проталкивают в президентское кресло лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА”.

Как утверждают авторы заявления, “ярким подтверждением этих действий является призыв партии Виктора ЮЩЕНКО „Наша Украина”, других зависимых от Президента и близких к нему олигархов и политических сил голосовать во втором туре президентских выборов против обоих кандидатов, между которыми они якобы не видят принципиальной разницы”. Также, считают в НРУ, реальным подтверждением политической недобросовестности является голосование по инициативе Партии регионов о снятии с должности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Кроме того, заявляют руховцы, “убедительно свидетельствует о предательстве и голосование за поправки к закону о выборах в редакции от Партии регионов относительно отмены кворума в избирательных участках. Это открывает шлюзы для массированных фальсификаций, на которых «регионалы» «набили руку» в 2004 году”.

«В решающем голосовании за эти поправки приняли участие народные депутаты, которые последовательно выполняют указания Президента, проводят в парламенте его лицемерную политику”, - отметили в НРУ.

«Учитывая все эти обстоятельства, заявляем, что под прикрытием патриотических указов о чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из корыстных интересов происходит предательство идеалов Майдана, что в нынешних условиях граничит с предательством национальных интересов”, - подчеркивается в заявлении НРУ.

Народный рух Украины, “осознавая страшную опасность, нависшую над Украиной”, убежден, что украинский народ придет на участки и проголосует за единственного кандидата от демократических сил - Юлию ТИМОШЕНКО. В этом, по убеждению авторов заявления, - спасение для демократической Украины, украинской нации и Украинского государства.