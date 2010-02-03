Янукович уверен, что Ющенко подпишет закон о выборах Президента

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет изменения в закон о выборах Президента Украины, принятый сегодня Верховной Радой, до дня повторного голосования 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в ходе своей поездки в Луганскую область.

«Я уверен в том, что этот закон был очень необходим Украине, потому что этот закон не дает возможности срыва демократического процесса проведения честных, прозрачных выборов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что принятые изменения снимают возможность блокирования работы избирательных комиссий и «создает альтернативы, если какая-то из сторон попытается нарушить этот демократический процесс проведения честных выборов».

«Я уверен, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО, который неоднократно заявлял о том, что он заинтересован в проведении честных выборов в Украине, этот закон подпишет», - сказал лидер Партии регионов.

Также он подчеркнул, что, по его мнению, уже сегодня будут оформлены необходимые документы для вступления закона в силу.

«Мы будем просить Президента В.ЮЩЕНКО, чтобы он как можно скорее его подписал, чтобы он был опубликован и введен в силу», - подчеркнула В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины».