Черновецкий выделил 1,5 миллиона на гипс для киевлян

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился немедленно выделить дополнительные средства в размере 1,5 млн. грн. на финансирование лечебных заведений, в которых работают травмпункты.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

«В связи со сложными погодными условиями в травматологические пункты столичных больниц обращается большое количество людей. Для нас крайне важно, чтобы все лечебные учреждения, в которых работают травмпункты, были в полной мере обеспечены рентгеновской пленкой, бинтами, гипсом и другими медицинскими средствами для предоставления качественной и своевременной помощи гражданам», – отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

В соответствии с данными Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА, в период с 17 декабря 2009 года по 31 января 2010 года в лечебных учреждениях города Киева зарегистрированы 10 тыс. 182 обращения из-за травмирования в связи с гололедом