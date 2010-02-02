У Кличко объяснили, как сэкономить на жилищно-коммунальных услугах

Самостоятельно выбирая услуги по содержанию дома, киевляне смогут сэкономить от 10 до 15% от общей суммы услуг при значительном улучшении их качества. Об этом в интервью газете «БЛИК» заявил один из лидеров Блока Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

Комментируя соответствующее распоряжение КГГА, оппозиционный политик отметил: «В протоколе слушаний будет записано, какие конкретно услуги и кем предоставляются жителям данного дома. При этом будут обнаружены те услуги, которые жителям не предоставлялись, но за которые взималась плата. Решение будет приниматься самими жителями по каждому отдельно взятому дому. Жители ОСББ, кроме того, имеют право определять и исполнителей жилищно-коммунальных услуг – санитарной очистки придомовой территории, содержания лифтов, мойки лестницы и тому подобное».

По мнению Дмитрия Андриевского, самостоятельно выбирая услуги по содержанию дома, киевляне смогут сэкономить от 10 до 15% от общей суммы услуг.

«Здесь есть большой плюс: после заключения договора исполнителя с жителями у киевлян появятся рычаги для контроля за качеством и возможность требовать возвращения средств за не предоставленные услуги», - отметил депутат.

Как сообщил Дмитрий Андриевский, распоряжение о том, что киевляне смогут самостоятельно определять перечень услуг по содержанию домов, за которые они будут платить, стало результатом долговременной настойчивой борьбы.

В частности, в сентябре прошлого года на имя Киевского городского председателя Дмитрий Андриевский направил депутатский запрос «О неотложных мероприятиях по определению исполнителей жилищно-коммунальных услуг и обеспечению заключения договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, проведению общественных слушаний по каждому дому». В сентябре и октябре прошлого года депутатом были подготовлены соответствующие проекты решения о реформировании отрасли. 20 ноября 2009 года Киевскому городскому председателю направлено еще одно обращение Андриевского о выполнении решения Киеврады «Об урегулировании взаимоотношений, которые вникают в сфере предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде г. Киева».

«И только вначале 2010 года, захлебываясь жалобами на негативную работу коммунальных служб, столичное руководство, наконец, решило прислушаться к оппозиции и пойти навстречу киевлянам», - отметил политик.