У Катеринчука увидели «истерию» в рядах регионалов

Европейская партия Украины называет безосновательными заявления представителей Партии регионов о неправомерности использования в агитационном ролике кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО фамилий лидеров ФРГ, Франции и Польши.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Европейской партии Украины относительно содержания ролика в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

В документе отмечается, что 1 февраля во время пресс-конференции одного из представителей избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА прозвучало обвинение в том, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО безосновательно использует в своей предвыборной агитации имена политических лидеров Франции, Германии и Польши.

ЕПУ отмечает, что 1 февраля во время конференции в Институте мировой политики в Киеве главы дипломатических представительств Франции, Германии и Польши заявили, что руководство их стран, как и ранее, придерживается нейтралитета в вопросе украинских выборов. Так послы отреагировали на просьбу участников дискуссии прокомментировать рекламный ролик Ю.ТИМОШЕНКО, в котором использованы кадры ее встреч с Президентом Франции Николя САРКОЗИ, канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ. В частности, посол Франции Жак ФОР отметил, что в ролике Ю.ТИМОШЕНКО речь идет о Европейской народной партии, а ЕНП, как политическая сила, больше свободна в своих оценках и действиях, нежели официальные представители и главы государств.

В заявлении напоминается, что 18 января 2010 года президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с 25% поддержкой в первом туре президентских выборов Украины и с прохождением во второй тур, который состоится 7 февраля 2010 года. Об этом говорится в его поздравлении, размещенном на официальном сайте ЕНП.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО и ее политическая сила партия «Батьківщина» принадлежат к наибольшей и самой влиятельной европейской политической семье – Европейской народной партии, которая на сегодня объединяет 72 партии из 39 стран Европы, 13 глав правительств ЕС и 6 глав правительств, которые не являются членами ЕС, председателя Европейского Совета, руководителя Европейской Комиссии и имеет наибольшую фракцию в Европейском парламенте. Среди членов ЕНП и Н.САРКОЗИ, и А.МЕРКЕЛЬ, и Д.ТУСК.

«Следовательно, любые упреки со стороны «регионалов» о неправомерности использования в агитационном ролике фамилий указанных высокопоставленных должностных лиц являются безосновательными», - отмечают в Европейской народной партии.

На пятом съезде Европейская партия Украины приняла решение о поддержке на выборах в Президенты Украины действующего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО. «Считаем, что наше решение является прагматичным и правильным. ЕПУ присоединяется к поздравлению от Европейской народной партии, в котором Ю.ТИМОШЕНКО назвали «единственным демократическим и проевропейским кандидатом», - отмечается в заявлении партии.

«Мы разделяем убеждение Вильфреда МАРТЕНСА по поводу того, что «победа Юлии ТИМОШЕНКО во втором туре – это победа европейского выбора и европейских ценностей в Украине. Это победа Европы и европейских ценностей», - отмечают в ЕПУ.

Европейская партия Украины считает, что «злость и вычурность комментариев по случаю такого поздравления со стороны «регионалов» объясняется очень просто – истерия в канун очевидного поражения их кандидата во втором туре».